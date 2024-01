Scade il 31 gennaio il bando del comune di Busto Arsizio per le imprese del Distretto del Commercio

Il Comune di Busto Arsizio ricorda che scadono il 31 gennaio i termini per partecipare al bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato che si trovano nel territorio del Distretto Urbano del Commercio.

Si tratta della seconda edizione del bando già pubblicato nello scorso mese di giugno: a disposizione delle imprese l’importo di circa € 100.000, finanziati dalla Regione.

L’iniziativa, come ricordano il sindaco e presidente del Distretto Emanuele Antonelli e l’assessore alla partita Manuela Maffioli, intende sostenere il tessuto economico e promuovere la rigenerazione economica urbana, permettendo la partecipazione anche a coloro che sono già stati ammessi al primo bando, purché presentino la richiesta a valere su investimenti differenti.

L’aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente. Sono ammissibili al contributo progetti di investimento di vario genere, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità. Il contributo previsto è pari al 50% della spesa ammissibile totale, fino ad un massimo complessivo per ciascun operatore pari a 5.000,00 Euro. L’investimento minimo ammissibile è 1.000,00 Euro di cui almeno 500,00 euro di spese in conto capitale.

Le domande dovranno essere presentate entro le 16.00 del 31 gennaio 2024.

(bando e info su: https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/news/avvisi/item/13866-approvato-un-nuovo-bando-a-sostegno-delle-imprese-del-duc)

Ogni informazione potrà essere richiesta al Servizio Assistenza sul Bando all’indirizzo e-mail: bandoducbusto@gmail.com