Sciopero a Malpensa, sindacati e aziende handling convocati in Prefettura a Varese

Alla vigilia dello sciopero dell’handling di Malpensa in programma per l’8 gennaio, il Prefetto di Varese ha convocato le sigle sindacali e le aziende di handling (servizi di terra) per una riunione urgente, venerdì 5.

Lo sciopero, il primo del 2024 per il settore aereo, è stato convocato dalle sigle autonome e di base, Fai, Usb, Cui Trasporti e AdL, e riguarda le diverse società che curano (in regime di concorrenza) i servizi di terra per le diverse compagnie di Malpensa, vale a dire Airport Handling, Aviapartner, Ags e Mle-Bcube.

La riunione in Prefettura era una delle richieste che erano state avanzate proprio dai sindacati nei giorni scorsi. La Prefettura è quella di Varese perché l’aeroporto internazionale di Milano ricade nel territorio della provincia della città prealpina.

Nel tardo pomeriggio di giovedì le aziende coinvolte hanno chiesto “uno spostamento della convocazione”, indicando la disponibilità dal 9 gennaio 2024. Va specificato che l’incontro in Prefettura ha come prospettiva quella di “raffreddare” la vertenza, non di rinviare lo sciopero (hanno chiarito le sigle sindacali).

Lo sciopero dell’handling di Malpensa non è l’unico previsto per lunedì 8 gennaio a livello nazionale: la Flai Trasporti e Servizi ha proclamato anche uno sciopero dei lavoratori di Triveneto Sicurezza, sugli scali di Venezia e Treviso.

All’aeroporto di Firenze invece protesteranno i lavoratori di Cft e Rekeep, mentre a Fiumicino l’agitazione è proclamata dall’Usb Lavoro Privato uno sciopero del personale di Adr Assistance e Adr Security, controllate del gestore aeroportuale romano.