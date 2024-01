Scontro tra due aerei all’aeroporto di Haneda a Tokyo, 5 morti

Uno scontro tra aerei all’aeroporto di Haneda a Tokyo ha causato la morte di 5 persone. L’incidente ha coinvolto un mezzo della Japan Airlines, in atterraggio, e un velivolo della Guardia Costiera Giapponese, che stava per alzarsi in volo diretto verso le zone colpite dal forte terremoto che ha colpito il paese del Sol Levante nelle ultime ore.

L’aereo di linea ha preso fuoco dopo lo scontro ma i soccorsi sono riusciti a mettere in salvo le quasi 400 persone a bordo tra passeggeri e staff. Le cinque vittime erano invece tutte sul mezzo della Guardia Costiera.