Grave scontro tra una vettura e un mezzo pesante a Binago: due persone coinvolte

Due ambulanze e due automediche sono arrivate a Binago, lungo la via Como, la Statale 342, dove un camion e una vettura si sono scontrati.Testimoni raccontano di uno scontro frontale. L’automobile procedeva in direzione Varese mentre il camion viaggiava sulla corsia opposta. Per cause che andranno chiarite i due mezzi si sono scontrati.

L’incidente è avvenuto attorno alle 13.30 lungo il rettilineo poco prima della rotonda del cimiterio di Solbiate. Due le persone coinvolte, si tratta di un uomo di 57 anni e di una donna di 59. Entrambi hanno riportato ferite ma non sono in pericolo di vita.

Galleria fotografica Auto contro Tir nel Comasco: due persone ferite 3 di 3

Allertati, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco di Como e i carabinieri.