Scossone in maggioranza dopo la visita di Caruso a Gavirate: Laura Di Gioia esce dal gruppo e rinuncia agli incarichi

Laura Di Gioia esce dal gruppo di maggioranza in consiglio comunale a Gavirate, rimette la nomina di capogruppo e le deleghe ai servizi educativi. La decisione è legata alla visita non istituzionale dell’assessore regionale Francesca Caruso invitata dal segretario della sezione gaviratese di Fratelli d’Italia Simone Foti.

Quella visita ai punti storici e architettonici del comune sollevarono la richiesta di chiarimenti dei consiglieri d’opposizione Zocchi e Beccari per la presenza del dirigente reggente con due classi della scuola media. Nell’intervento del Sindaco sulla natura privata della presenza di Francesca Caruso, Silvana Alberio sollevò anche la questione della presenza del componente della sua squadra di maggiora, una scelta libera che, però, chiedeva di giustificare.

In un comunicato Laura Di Gioia replica con fermezza al sindaco: « Ho appreso solo a mezzo stampa, l’esigenza del Sindaco Dott.ssa Silvana Alberio di richiedere le ragioni della mia presenza all’evento culturale del 13 Dicembre, presenziato dall’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso. Come anche da Lei confermato nello stesso articolo, non si è trattato di visita istituzionale e non intendo giustificare le mie scelte di adesione e partecipazione da libero cittadino ad iniziative da chiunque proposte.

Un articolo pubblico di questo tenore, in cui il mio ruolo e il mio cognome, oltre ad essere inutilmente citati, sono riportati con errori di forma e contenuto ( nell’articolo era stato scritto Digioia e indicato il ruolo di assessore invece di consigliere con delega), non è accettabile.

Non posso ignorare questo ultimo segnale, che insieme a precedenti più o meno evidenti, compromettono la serenità di un lavoro comune e il mio sostegno a questa maggioranza.

Ho quindi deciso di uscire dalla maggioranza, rimettendo la nomina da Capo Gruppo e la delega ai servizi scolastici.

Ringrazio quella parte della maggioranza, che anche in questa circostanza, mi ha fatto sentire la sua vicinanza».

Silvana Alberio risponde alla decisione della consigliera Di Gioia: « Prendo atto delle decisioni della consigliera Di Gioia. Me ne dispiaccio ma credo che fosse inevitabile la scelta. Del resto, diventa difficile conciliare l’essere capogruppo di una lista civica e essere iscritta a un partito che prossimamente si presenterà alle prossime elezioni comunali, volendo anche esprimere il candidato sindaco. Capisco la difficoltà a conciliare entrambe le funzioni.

Ovviamente sono dispiaciuta sul piano personale per la stima che, comunque, continuo a nutrire per la dottoressa Gi Gioia e per quello che fino a poco tempo fa abbiamo condiviso. Soprattutto per l’impegno, la condivisione e la grande sintonia che si era instaurata, durante i mesi del covid, quando abbiamo spesso lavorato fianco a fianco.

Ovviamente esprimo a lei gli auguri più più sentiti per la sua prossima candidatura e per il prossimo eventuale impegno politico che vorrai esprimere».