“Scrivi l’amore”, il Premio Mario Berrino a Ispra arriva alla 16esima edizione

Al via la fase finale della sedicesima edizione del concorso letterario “Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino” organizzato dall’Associazione culturale “Amici di Mario Berrino” di Ispra.

Scrittori e poeti potranno inviare la propria opera a tema d’amore fino a lunedì 5 febbraio. Previste due categorie in gara, ovvero giovani e adulti, per le sezioni poesia, lettera o racconto di massimo 1.000 parole.

La finale, in cui la Giuria svelerà i vincitori della rassegna, si terrà a Ispra, sul Lago Maggiore, domenica 25 febbraio. Durante l’evento, oltre a proclamare i vincitori per le due categorie in gara, verranno assegnati il premio della critica “Maestro Giovanni Seveso” il premio, riservato ad un’opera femminile, dedicato alla memoria della poetessa e scrittrice Mariarosa Lancini Costantini, a lungo giurata del premio isprese e componente del direttivo dell’associazione lacustre e il premio, ad un’opera particolarmente originale, a ricordo dell’avvocato Santino Giorgio Slongo, già consigliere dell’associazione culturale isprese.

Per tutti i dettagli per la partecipazione si può consultare l’apposita area dedicata al regolamento del premio sul sito www.amicimarioberrino.it.