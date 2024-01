Scuola dell’infanzia di Caronno Varesino: un mondo di opportunità educativa per i più piccoli

Nel cuore di Caronno Varesino, la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Via Marconi 6 si presenta come un luogo unico e accogliente, dedicato alla crescita e all’apprendimento dei bambini. In occasione dell’Open Day programmato per sabato 13 gennaio 2024, dalle 9.30 alle 11.30, i genitori avranno l’opportunità di esplorare l’ambiente educativo e tutte le risorse che la scuola offre.

Ambienti Accoglienti e Spazi Didattici Innovativi

La scuola dell’infanzia è suddivisa in tre sezioni, ognuna dedicata a un tipo di fiore: Girasoli, Papaveri e Tulipani. Ogni sezione dispone di ampie vetrate che si affacciano su un parco di circa 10.000 metri quadrati, offrendo ai bambini un contatto diretto con la natura fin dai primi passi nel mondo dell’istruzione.

L’istituto è dotato anche di spazi dedicati ai servizi di pre e post scuola, oltre a strutture specializzate come una stanza della nanna, un’aula delle attività e una biblioteca interna. Questi ambienti sono progettati per fornire un supporto completo all’educazione e al benessere dei bambini.

Laboratori all’avanguardia per lo sviluppo integrale

La Scuola dell’Infanzia Parrocchiale si distingue per l’offerta di laboratori avanzati, gestiti da esperti in psicomotricità e logopedia. Questi laboratori sono progettati per potenziare le competenze dei bambini e per effettuare uno screening preventivo.

Il laboratorio di inglese, rivolto ai bambini di quattro e cinque anni, si basa su approcci ludici come il gioco, la lettura di albi illustrati e il teatro, offrendo un’esperienza di apprendimento divertente e interattiva.

Il progetto pilota di Ritmia, introdotto quest’anno, rappresenta una pratica completa che integra musica, movimento ed espressività. Questo metodo mira a potenziare aspetti cruciali come l’ascolto di sé e degli altri, l’autocontrollo, il rilassamento, la concentrazione e la consapevolezza emotiva.

Proposta educativa orientata al bambino

L’approccio educativo adottato si basa sull’idea di porre il bambino al centro del processo educativo, incoraggiandolo a sperimentarsi e a imparare autonomamente. Gli insegnanti considerano l’ambiente, sia interno che esterno, come un “terzo educatore”, preparato per interagire e modificarsi in relazione ai progetti educativi e all’esperienza di apprendimento.

Attraverso un approccio che valorizza l’interesse, la curiosità e la libertà del bambino, la scuola si impegna a creare un ambiente educativo dinamico e stimolante. La natura stessa diventa un’insegnante preziosa, con materiali naturali offerti dal vasto parco, che rappresentano un modo autentico di apprendere e osservare i cambiamenti della natura.

Per ulteriori informazioni sull’Open Day o sulla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Via Marconi 6 a Caronno Varesino, è possibile contattare la segreteria al numero 0331 980335 o via email a segreteria@scuolainfanziacaronnovaresino.it.