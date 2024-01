Senso unico alternato in viale Borri, si prepara un nuovo attraversamento pedonale protetto a Varese

(Foto di repertorio)

A partire da lunedì 15 gennaio è previsto un tratto di senso unico alternato in viale Borri a Varese. Il tratto è compreso fra le intersezioni con via Colonna e via Zamenofh, all’altezza dell’ Hotel Ungheria e dei due supermercati.

A definire la modifica alla viabilità è una ordinanza della Polizia locale, che la prevede da lunedì 15 al 31 gennaio.

Il motivo del disagio è di grande importanza però per i cittadini che abitano in zona o da li attraversano a piedi: si tratta invece della realizzazione di un nuovo passaggio pedonale, come già altri ne sono stati realizzati in città: da via Magenta a viale dei Mille, da via Sanvito a viale Belforte.

Il senso unico alternato avrà anche dei limiti orari: sarà attivo infatti solo dalle 9 alle 16.30.