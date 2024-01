Servizio Civile, l’Sos Valbossa di Azzate apre le porte a giovani volontari

È stato pubblicato a dicembre il bando per la selezione di 52.236 giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia ed all’estero.

Nel bando sono stati finanziati anche progetti dell’ associazione Anpas di cui fa parte l’Sos Valbossa che ha sede ad Azzate, in via 2 Giugno 8.

Gli aspiranti operatori volontari, ragazzi e ragazze, dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

Il bando: Potranno presentare domanda i giovani (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Per ogni operatore volontario è previsto un rimborso mensile di € 507,30 a fronte di un impegno di 25 ore settimanali.