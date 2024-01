Servizio Civile Universale in Croce Rossa a Luino: un’opportunità per crescere ed essere d’aiuto alla comunità

La Croce Rossa di Luino e Valli apre le iscrizioni per il programma di Servizio Civile Universale. Questo progetto di volontariato, della durata di 12 mesi, rappresenta un’opportunità unica per i giovani di contribuire attivamente alla società, acquisire competenze preziose e vivere esperienze che arricchiranno la loro crescita personale e professionale.

“Un’esperienza di crescita ed apprendimento. Partecipare infatti al Servizio Civile in Croce Rossa a Luino significa immergersi in un ambiente solidale di apprendimento attivo, dove i volontari, affiancati da personale esperto, possono sviluppare nuove competenze e rafforzare quelle esistenti. Il progetto offre formazione in aree quali primo soccorso, trasporto sanitario, supporto sociale e molto altro, preparando i volontari ad affrontare diverse situazioni con professionalità e compassione.

Il Servizio Civile in Croce Rossa è anche un’occasione per dare un contributo concreto alla nostra Comunità. I volontari saranno coinvolti in attività di assistenza e supporto alle persone vulnerabili e partecipazione a campagne di sensibilizzazione su temi di salute e sicurezza” Commenta Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli

Come Partecipare?

I giovani interessati a partecipare possono visitare il sito della Croce Rossa di Luino e Valli www.criluino.it per ulteriori informazioni.

Per inoltrare la domanda è necessario essere muniti di SPID per potersi collegare alla piattaforma governativa (https://domandaonline. serviziocivile.it/)

Il progetto è aperto ai giovani dai 18 ai 28 anni, e prevede un impegno di 5 ore per 5 giorni alla settimana con un rimborso mensile di 507,30€.

Le domande dovranno essere inoltrate solo tramite la piattaforma dedicata entro e non oltre le ore 14:00 del 15 febbraio 2024.

Per maggiori informazioni, oltre a visitare il sito www.criluino.it è possibile inviare una email a luino@cri.it o contattare il numero 0332.510.444