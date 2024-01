Sesto Calende festeggia l’Epifania con il falò sul Ticino e la “Befana del Vigile”

Sesto Calende quest’anno ha deciso di “moltiplicare” le iniziative per la giornata che chiude le festività natalizia, quella dell’Epifania.

Per il pomeriggio del 6 gennaio la città si conferma l’appuntamento con la Befana del Vigile che quest’anno vanterà pure un concorso ‘La Befana fai da te destinato ai più piccoli. Ci sarà, poi, la sorpresa della La Torta più lunga di Sesto Calende e l’immancabile appuntamento con il tradizionale falò sul Ticino.

Se lo scorso anno aveva rappresentato un ritorno di una storica tradizione, quest’anno la Befana del Vigile non solo conferma la propria presenza a calendario ma si circonda da alcune novità.

L’appuntamento sarà a partire dalle 14:30 nella centrale Piazza De Cristoforis e, per la seconda edizione di questo evento, l’assessore alla Sicurezza della Città di Sesto Calende, Enrico Boca, e la Comandante Commissario Capo della Polizia Locale, Monica Mastriani, non si sono fatti mancare proprio nulla.

Ad attendere, soprattutto i più piccoli, ci sarà, al completo, l’intero corpo della Polizia Locale della Città di Sesto Calende con i propri uomini e i propri mezzi. L’occasione sarà quella per riservare un saluto da parte di chi, 365 giorni all’anno, si occupa della sicurezza cittadina.

La tradizione sestese della Befana del Vigile è di lunga data, ed è legata in modo particolare agli Anni 70. Erano i tempi in cui, nel giorno dell’Epifania, la cittadinanza lasciava i doni, per lo più beni di prima necessità a partire dal tradizionale panettone con spumante, attorno all’Albero di Natale tradizionalmente collocato in Piazza Garibaldi. I Vigili facevano poi affidamento sulle suore Orsoline dell’Istituto Luigi Capé di Via Indipendenza per destinare questi alle famiglie più bisognose del territorio.