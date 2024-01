Si cerca Eos, la cagnolina di Vanessa Gatti. “Pensiamo possa essere sopravvissuta”

La tragica notizia dei due alpinisti morti in Val Formazza ha scosso due comunità in provincia di Varese e nell’Altomilanese. Nella giornata di domenica 7 gennaio il 53enne Roberto Biancon e la 30enne Vanessa Gatti sono morti dopo essere stati travolti da una valanga nella zona del Lago di Toggia.

Nelle ultime ore però un’altra richiesta sta girando sui social e riguarda Eos, la cagnolina di 4 anni della ragazza.

Lei è Eos, femmina 4 anni, taglia grande. Pelo raso color beige.

È scomparsa da domenica 7 Gennaio 2024 in Val Formazza (verbania/cusio/ossola) zona lago del Toggia dove si è staccata la valanga che ha ucciso i 2 escursionisti. La ragazza era la sua proprietaria.

Abbiamo speranza che Eos possa essere viva.

Indossa una pettorina ad H arancione e un collare gps con la fibia gialla e una lunga antenna.

Diffidente quindi non cercate di prenderla, ma in caso di avvistamento contattatemi al 3460920032 Manuela