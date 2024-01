Si rifiuta di fare il test antidroga: assolto a Varese

Si è rifiutato di eseguire esami ematici per la ricerca di consumo di stupefacenti dopo l’indicazione delle forze dell’ordine, che stavano indagando su un furto di un motocarro a Varese nell’estate 2022. Così il giovane è stato denunciato ai sensi dell’articolo 187 del codice della strada proprio per essersi rifiutato di sottoporsi all’esame.

Dunque denunciato e processato, è stato oggi, martedì, assolto dal giudice monocratico di Varese. Il giovane di 27 anni era difeso dall’avvocato Francesca Binaghi del foro di Como, che nelle conclusioni ha invocato la giurisprudenza di Cassazione. “Gli operanti non potevano ordinare al giovane di sottoporsi contro la sua volontà ad un esame così invasivo come un prelievo ematico per la ricerca di principi attivi stupefacenti solo per un precedente amministrativo a carico del mio assistito”, ha spiegato la legale sottolineando come la denuncia abbia fortemente gravato sulla condizione del giovane, a cui per questo è stata sospesa la patente.