Si sente male durante la messa alla chiesa dei Cappuccini di Varese, inutili i soccorsi per un uomo di 73 anni

Si è sentito male mentre seguiva la messa nella chiesa dei frati Cappuccini di viale Borri, ma i soccorsi immediatamente attivati non sono valsi a salvargli la vita.

E’ morto così questa mattina un uomo di 73 anni che stava assistendo alla messa domenicale nella chiesa di san Francesco. L’allarme è scattato alle 9,40 e sul posto sono intervenuti in breve tempo i soccorritori della Croce rossa di Varese con il supporto dell’automedica che hanno subito avviato le manovre di rianimazione. Per l’anziano, però, non c’è stato nulla da fare.