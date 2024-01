Sicurezza, Movimento Alternativo incalza il Comune di Varese

Tema sicurezza a Varese, Giovanni Costanzo del Movimento Alternativo Varese sollecita il Comune: «Ormai è noto che Varese risulta fuori controllo in termini di sicurezza, purtroppo è sotto l’occhio di tutti noi. Dopo i vari episodi alle stazioni, in Piazza Repubblica e, l’ultimo di qualche giorno fa in Corso Moro, ci chiediamo se l’attuale squadra amministrativa abbia delle azioni tangibili da mettere sul tavolo per migliorare la situazione», scrive in una nota Costanzo.

«Voglio ricordare loro che Varese non è fatta solo di grandi progetti e campi da padel, ma è fatta di persone che vogliono e chiedono sicurezza. Sicurezza per gli anziani, che vanno tutelati, sicurezza per le persone e per i nostri giovani che, molte volte, non si trovano a loro agio a frequentare certe zone di Varese – prosegue Costanzo -. Sarebbe interessante che l’attuale amministrazione renda noto quale strada vuole intraprendere in termini di sicurezza della città e come vuole risolvere/affrontare questa problematica, che sembra stia sfuggendo di mano. Attendiamo dunque risposte».