Sono quasi 500 le opere che partecipano al concorso letterario “Ceresio in giallo”

“Ceresio in giallo” si riconferma un successo e chiude le candidature dell’edizione 2023-2024 con quasi 500 opere pervenute alla segreteria del concorso, tra romanzi editi, racconti inediti, gialli nel cassetto e giallo junior tra autori affermati ed esordienti dall’Italia e dall’estero.

Nato da un’idea di Carla De Albertis e Jenny Santi, il concorso letterario internazionale rivolto al genere giallo, thriller, noir e poliziesco, ha visto pervenire in particolare 321 romanzi gialli editi, 106 racconti inediti ambientati sui laghi, 44 Gialli nel cassetto e 13 romanzi per ragazzi per la sezione GialloJunior, per un totale di 484 candidature.

Anche quest’anno il concorso ha coinvolto autori da tutta Italia e dall’estero con due candidature persino da oltreoceano, Uruguay e Stati Uniti (New Mexico), in un panorama letterario che abbraccia autori dai 14 agli 85 anni.

Tra le regioni italiane (19 presenti) si distingue la Lombardia con 98 opere. Al secondo posto l’Emilia Romagna con 56 opere e al terzo il Lazio con 49. Seguono a pari merito, la Toscana e il Piemonte con 40 opere e la Liguria con 30. Ci sono poi il Veneto che candida 28 opere, la Sicilia 20, la Puglia 18, la Campania 16, le Marche 12, l’Abruzzo 11, il Friuli Venezia Giulia 10 e, a seguire, le altre Regioni.

Significative anche le candidature dall’estero, in tutto 10, che confermano la vocazione internazionale del concorso. Per la prima volta, ci sono ben due opere candidate da oltreoceano, una dall’Uruguay e una dagli Stati Uniti (New Mexico). In lizza anche la Svizzera con 5 candidature, Austria, Belgio e Turchia con un’opera in gara.

Il più giovane tra i partecipanti ha 14 anni mentre il decano ne ha 85. Gli under 35 in tutto sono in tutto 46 e concorreranno per il “Premio Giovani Autori Claudio De Albertis” per entrambe le macro sezioni del concorso: romanzi editi con 25 autori e racconti inediti con 21 autori.

Anche quest’anno il concorso rileva la netta prevalenza di uomini con 290 autori in gara contro 147 autrici. La forbice di genere è particolarmente visibile nei romanzi editi con 212 autori e 89 autrici e più sfumata nei racconti inediti, dove sono 54 gli uomini contro 42 donne, e nei Gialli nel cassetto con 22 uomini e 10 donne per arrivare alla sezione Giallo Junior dove il rapporto, come negli anni scorsi, si ribalta con 2 uomini e 8 donne.

La sezione racconti inediti ambientati sui laghi incorona decisamente il lago Ceresio/Lugano che fa da sfondo a 20 racconti ambientati equamente sulla sponda italiana e su quella svizzera. Seguono tutti i grandi laghi del Nord, nell’ordine: Maggiore, Como, Garda, Orta, d’Iseo, Varese e altri. Il 50,5% del totale delle ambientazioni lacustri è compreso nella Regio Insubrica, dato significativo perché tra le novità di quest’anno c’è anche un Premio speciale “Regio Insubrica” per il racconto con la migliore ambientazione in una località di lago dell’area (Canton Ticino, Como, Lecco, Novara, Varese, Verbano Cusio Ossola). A conferma della provenienza di lavori da tutta Italia, tra le ambientazioni lacustri ci sono anche il lago di Scanno in Abruzzo, teatro di ben 4 racconti, il lago di Bolsena e i laghi di Cornino, Lesina e Massaciuccoli con 2. Presenti anche diversi laghi stranieri tra cui il mitico lago di Lock Ness.

La parola passa ora alle giurie composte, per romanzi editi, racconti inediti e Gialli nel cassetto, da rappresentanti dell’Accademia della Crusca, direttori di quotidiani, giornalisti, editor, scrittori, docenti, rappresentanti di Sistemi bibliotecari italiani e svizzeri, gruppi di lettori e librai indipendenti. La Giuria della sezione editi è presieduta dall’Ambasciatore Silvio Mignano.

Per Giallo Junior, la parola è andata invece a due giurie speciali: una composta da insegnanti, psicologi e librai specializzati, l’altra è una “giuria dei ragazzi” che assegnerà il suo premio particolare. Entrambe sono coordinate da Francesca Maisano psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva del Fatebenefratelli di Milano.

Resta aperta fino al 31 marzo 2024, la nuova sezione letterario – fotografica “Il Giallo in una frase”, concorso rivolto al più vasto pubblico di lettori e non, chiamati a fotografare libri, di cui almeno un giallo/thriller/noir o poliziesco, disposti in modo da formare una frase di senso compiuto.

I premi

Sezione romanzi editi pubblicati tra 1° gennaio 2021 e il 6 ottobre 2023 e provvisti di ISBN. Al vincitore il Premio “Credem Euromobiliare Private Banking” di 1500 euro, per il secondo classificato 700 euro e per il terzo 500; Premio Giovani Autori “Claudio De Albertis” per autori under 35 di 1000 euro.

Sezione racconti inediti ambientati in località lacustri realmente esistenti e identificabili. Al vincitore andrà il Premio “Francesco Paolo Musajo Somma di Galesano” di 500 euro. Al secondo classificato andranno 250 euro e 150 al terzo. Sempre tra gli inediti, verrà attribuito il premio speciale “Regio Insubrica” di 200 euro al miglior racconto ambientato su un lago dell’area.

Anche in questa sezione il Premio Giovani Autori “Claudio De Albertis” per autori under 35 di 300 euro. Confermata anche quest’anno la collaborazione con Fratelli Frilli Editori che pubblicherà i 20 racconti inediti finalisti e i vincitori dei Premi speciali Giovani Autori e Regio Insubrica nell’antologia Laghi e Delitti IV.

Sezione Gialli nel cassetto per romanzi gialli inediti di indagine e ambientati in località italiane realmente esistenti. Il primo classificato sarà pubblicato nella collana Super Noir Bross di F.lli Frilli Editore.

Sezione Giallo Junior, dedicata a romanzi di genere mistery, giallo e noir per ragazzi di età 9+ pubblicati tra il 1° gennaio 2020 e il 6 ottobre 2023 e provvisti di ISBN. Saranno premiati primi tre classificati: Premio “Fondazione per Leggere’di 1000 euro al primo, 400 euro al secondo e 200 al terzo. La “Giuria dei ragazzi” attribuirà al vincitore da lei prescelto il premio “Banca Mediolanum” di euro 150.

Nuova sezione “Il Giallo in una frase”. Possono partecipare tutte le opere fotografiche eseguite con qualsiasi dispositivo (macchine fotografiche, cellulari, iPad, ecc.) che abbiano come soggetto dei libri i cui titoli in sequenza compongano una frase compiuta con la regola che almeno uno dei libri sia un giallo/noir/thriller/poliziesco. Verranno valutate ai fini della classifica le frasi ottenute, non le fotografie. Al primo classificato andrà un premio di 100 euro. Le prime dieci fotografie saranno esposte in occasione della premiazione di tutte le categorie del concorso.

Ceresio in Giallo è patrocinato e sostenuto da Regione Lombardia, Comune di Varese, Comunità di Lavoro Regio Insubrica, Provincia di Varese, Città di Lugano, Accademia della Crusca, Camera di Commercio di Varese, Aime, Premio Claudio De Albertis Credem Euromobiliare Private Banking, Assicurazioni Generali Musajo Somma s.n.c. – Varese Città Giardino, Banca Mediolanum, Fondazione Per Leggere, Vox Libri, Elmec, Il Gigante, liberaMente onlus, Yop!, Osservatorio Metropolitano di Milano e Circolo degli Artisti di Varese.