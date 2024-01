Strade serene per gli automobilisti di Varese: qui tassi di incidenti tra i più bassi della Lombardia

Secondo l’osservatorio di Facile.it, quasi 130.000 automobilisti lombardi vedranno aumentare il costo della loro assicurazione auto e peggioreranno la loro classe di merito a causa di un incidente con colpa dichiarato nel 2023. Tuttavia, la provincia di Varese si distingue con un tasso di sinistri del 2,32%, uno dei più bassi registrati nella regione, rispetto alla media regionale del 2,49%, e al disotto anche della media italiana che è del 2,33%.

L’analisi tra province mostra che Sondrio (2,82%), Como (2,80%), Pavia (2,70%), Monza e Brianza (2,69%), Mantova (2,60%) e Lecco (2,51%) hanno tassi di sinistri superiori alla media regionale. Al contrario, Milano (2,48%), Brescia (2,46%), Bergamo (2,41%), Varese (2,32%) e Lodi (2,28%) registrano tassi inferiori, con Cremona (1,90%) che chiude la classifica lombarda.

Nonostante il basso tasso di incidenti, però, gli automobilisti di Varese non possono ancora tirare un sospiro di sollievo. Le tariffe delle assicurazioni auto infatti continuano a crescere e a dicembre 2023 l’assicurazione di un veicolo a quattro ruote a Varese e provincia costava in media 477,14 euro, il 36,7% in più rispetto a dodici mesi prima.