Sul palco del Teatro Periferico la grande impresa degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates

In scena “(S)legati” della compagnia milanese ATIR Teatro Ringhiera che racconta la scalata del Siula Grande. Appuntamento per sabato 13 gennaio

Sabato 13 gennaio alle 21.00, sul palco del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, andrà in scena (S)legati della compagnia milanese ATIR Teatro Ringhiera. Lo spettacolo nasce dalla passione di due amici per la montagna, i due amici sono Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris e fanno gli attori: “Siamo due appassionati di montagna. Meglio: arrampicatori della domenica. Circa tre anni fa ci siamo imbattuti nell’incredibile storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates. È la storia di un sogno ambizioso, il loro: essere i primi al mondo a scalare il Siula Grande, attaccato dalla parete ovest. Ma è anche la storia di un’amicizia, e della corda che, durante quella terribile impresa, lega questi due giovani ragazzi. La corda che mette la vita dell’uno nelle mani dell’altro. Come sempre avviene in montagna.”

Lo spettacolo è adatto a un pubblico di tutte le età, la storia è appassionante e allo stesso tempo ricca di spunti di riflessione; dopo l’avvincente racconto della salita e la gioia dell’impresa riuscita, arriva un evento che cambia tutto. A causa di una serie di incidenti si presenta la necessità per uno dei due protagonisti di compiere un gesto, quel gesto che nessun alpinista vorrebbe mai trovarsi obbligato a fare: Simon è costretto a tagliare la corda che lo lega al compagno. Un attoì che separa le loro sorti unite. Che ne (s)lega i destini per sempre. Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris portano in scena la storia di un miracolo, di un’avventura al di là dei limiti umani che si può leggere come metafora dei legami umani. La montagna diventa la metafora del momento in cui la relazione è portata al limite estremo, in cui la verità prende forma, ti mette alle strette e ti costringe a “tagliare”, a fare quel gesto che sempre ci appare così violento e terribile, ma che invece, a volte, è l’unico gesto necessario alla vita di entrambe le persone coinvolte.

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia si trova in via IV Novembre, 4. Biglietto intero 10 euro – ridotto 7 euro (under 18, over 65 e allievi Scuola di Teatro di Cassano Valcuvia e Karakorum Teatro). Prenotazioni Teatro Periferico: Tel 334.1185848- 347.0154861 – info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it. Fino a giovedí si può prenotare il Teatribus al costo di 5€. Info e prenotazioni: 334.1185848 – 347.0154861 – info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.