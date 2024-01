Sul palco dello Yak lo spettacolo “Alfredino. L’Italia in fondo ad un pozzo”

Nel fine settimana inizia un nuovo anno di spettacoli con Karakorum Teatro. Spettacoli che mettono al centro fatti di cronaca: sei diverse storie, a cavallo tra attualità e mistero, politica e costume, verità e paure. Sei diverse storie che hanno segnato le nostre vite e ci pongono domande su quello che siamo, come persone e come società. Si inizia venerdì 19 e sabato 20 gennaio con una delle tragedie che ha colpito l’Italia intera, ovvero la storia di Afredino. Sul palco lo spettacolo “Alfredino. L’Italia in fondo ad un pozzo” di e con Fabio Banfo.

Lo spettacolo è il racconto della tragica vicenda del piccolo Alfredo Rampi, precipitato a 36 metri di profondità nel pozzo di Vermicino, e dei tentativi di salvarlo nelle 36 ore successive.

Una storia che ha sconvolto il paese nel 1981, con la prima diretta no-stop a coprire un caso di cronaca, un evento mediatico che doveva documentare una storia a lieto fine e che alla fine si è trasformato in uno shock collettivo nazionale.

Una storia che assomiglia a mille altre storie italiane, fatta di improvvisazione, approssimazione, coraggio, cialtroneria, conflitti tra poteri, politica, vanità, avente come protagonisti macchiette, nani, acrobati, eroi, mezzibusti, politici…come se quel pozzo avesse avuto il potere di risucchiare come in un gorgo tutto il paese per poi risputarlo fuori sempre uguale a se stesso, eppure per sempre mutato.

Per molti dei commentatori dell’epoca quell’evento segnò un punto di non ritorno, una sorta di svolta. In quegli anni nasceva la Tv privata. Si realizzava quel mutamento antropologico che Pasolini (morto lo stesso anno in cui nasceva Alfredino) aveva profetizzato.

BIGLIETTI

BIGLIETTO ONLINE:

Intero: 12€ + prevendita

Ridotto (allievi Yak School, under 25, over 65, abbonati Varesenews): 8€ + prevendita

Ridotto under 25 (solo venerdì): 6€ + prevendita

BIGLIETTO IN CASSA

Intero: 14€

Ridotto: 10€

Ridotto under 25 (solo venerdì): 6€

ABBONAMENTI:

Intero 6 spettacoli: 60€ + prevendita

Ridotto 6 spettacoli: 40€ + prevendita

Intero 4 spettacoli: 42€ + prevendita

Ridotto 4 spettacoli: 27€ + prevendita

Per acquistare biglietti per VENERDÌ 19 GENNAIO clicca qui

Per acquistare biglietti per SABATO 20 GENNAIO clicca qui

Per acquistare gli abbonamenti clicca qui