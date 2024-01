Sulle Ali della Fantasia tornano gli incontri per bambini alla Biblioteca di Galliate Lombardo

Storia e laboratorio a tema per bambini tra i 3 e i 7 anni sabato 20 gennaio alle ore 16 in Biblioteca a Galliate Lombardo. Partecipazione gratuita

Come promesso dopo il successo delle prime due edizioni, torna in Biblioteca a Galliate Lombardo Sulle Ali della Fantasia, la rassegna che propone ai bambini il sabato pomeriggio una storia e un laboratorio a tema.

Promossa dall’assessora alla cultura Anna Agosti per promuovere la passione per la lettura tra i giovanissimi e condotta dall’ex insegnante Miriam Falischia, la rassegna riparte sabato 20 gennaio alle ore 16.

Per cominciare, come sempre una storia, raccontata con una narrazione animata e poi un laboratorio creativo, sempre per bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni.

La partecipazione ad ogni evento è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al numero 351 5280248 (anche via whatsapp).

Di seguito il calendario completo delle iniziative.