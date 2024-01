Sull’operazione Ita-Lufthansa la Commissione Ue chiede un supplemento di indagine

La Commissione Europea ha iniziato un’indagine dettagliata sull’accordo tra ITA e Lufthansa, anticipando la scadenza del 29 gennaio per passare alla fase due dell’esame antitrust. L’indagine iniziale era cominciata il 30 novembre, a seguito della notifica dell’operazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano e di Lufthansa. Bruxelles, dopo aver analizzato i dati raccolti, teme che l’accordo possa limitare la concorrenza in diverse rotte aeree a corto e lungo raggio. La Commissione ha ora 90 giorni lavorativi, fino al 6 giugno 2024, per raggiungere una decisione finale.

I tentativi di Lufthansa, l’8 gennaio, di affrontare le preoccupazioni iniziali della Commissione con alcuni impegni sono stati giudicati insufficienti. L’indagine ha evidenziato particolari preoccupazioni per la concorrenza sulle rotte a corto raggio che collegano l’Italia con i paesi dell’Europa centrale, dove ITA e Lufthansa sono in diretta competizione. La concorrenza è limitata principalmente dai vettori low cost, come Ryanair, che operano spesso da aeroporti più lontani.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano ha dichiarato che il governo continua con determinazione nel percorso intrapreso, sperando che la Commissione Europea possa decidere prima del 6 giugno, per sostenere lo sviluppo e la crescita di ITA Airways in vista della stagione estiva: “Il governo continua con determinazione nel percorso intrapreso auspicando che la commissione decida magari prima del 6 giugno in modo da supportare sviluppo e crescita di Ita Airways anche in vista della stagione estiva”.