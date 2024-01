Tentò di rapinare a Luino un uomo di 89 anni: condannato a 1 anno e 7 mesi

Per il tentativo di rapina ai danni di un uomo di 89 anni avvenuto a Luino nella primavera scorsa, il tribunale collegiale di Varese è arrivato oggi, giovedì, a una decisione, la condanna dell’imputato a 1 anno, 7 mesi e 10 giorni.

I fatti si riferiscono a quanto è venuto in un giorno di mercato il mercoledì quando l’uomo, originario della Svizzera, era in compagnia del figlio che si è dovuto assentare per svolgere alcune commissioni in città. Rimanendo da solo l’89 venne è stato avvicinato dall’imputato di oggi, un uomo di cinquantaquattro anni senza fissa di dimora con problemi di alcolismo che avrebbe utilizzato lo stesso bastone dell’anziano per minacciarlo e chiedergli due euro.

L’uomo aggredito non ha però consegnato i soldi, ed è stato salvato dal figlio nel frattempo ritornato a cercarlo; poi è stata chiamata l’ambulanza e il quasi novantenne venne trasportato in ospedale per un controllo, mentre il rapinatore è stato arrestato per rapina tentata rapina aggravata. Oggi la decisione, epilogo di un processo con rito abbreviato.