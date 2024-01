Torna il caldo nelle aule del liceo Manzoni di Varese ma gli studenti non entrano per protesta

Palestra isolata e caloriferi di nuovo funzionanti nella sede del liceo Manzoni di via Morselli a Varese.

I tecnici della Provincia hanno ultimato la sistemazione delle valvole che hanno permesso di isolare l’impianto della palestra sotto cui è stata individuata la perdita all’origine dei problemi di freddo lamentati dagli studenti. A causa dell’abbassamento di pressione, infatti, i piani più alti del liceo rimanevano al freddo.

Il dirigente Francesco Maieron aveva allertato gli uffici di Villa Recalcati che hanno lavorato nei giorni scorsi per individuare il problema e risolverlo. In attesa dell’intervento di manutenzione, due classi più esposte a nord del terzo piano erano state spostate nella sede del linguistico di via Monte Rosa.

Questa mattina, la situazione è tornata alla normalità , ha assicurato il dirigente. Il problema resta localizzato nella palestra che rimarrà inagibile per permettere l’intervento di riparazione della conduttura rotta.

Il ritorno del caldo nelle aule però non ha fermato gli studenti che si erano preparati per un’azione dimostrativa questa mattina mercoledì 17 gennaio.

Molti ragazzi non sono entrati a scuola e hanno preferito rimanere nel cortile per denunciare tanti altri problemi: dal freddo delle aule a piano terra, agli infissi ormai inadeguati, dalle porte rotte alle aule piccole ed insufficienti a bagni fuori uso. L’azione dimostrativa non è piaciuta al dirigente che, sostengono i dimostranti, ha chiesto agli studenti di scegliere se entrare a scuola o allontanarsi dall’istituto.