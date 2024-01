Torna il “servizio bigliettini” per il falò di sant’Antonio: scrivi il tuo desiderio, a buttarlo nel fuoco ci pensa Varesenews

Mancano solo pochi giorni alla festa più amata dai varesini: quella di Sant’Antonio Abate, tornata finalmente in presenza a gennaio 2023, dopo diversi anni di pandemia.

Anche quest’anno dunque pira e bancarelle torneranno ad animare piazza della Motta, con i consueti appuntamenti di martedì 16, per la pira, e mercoledì 17 gennaio per la benedizione degli animali e il lancio dei palloncini.

“SANT’ANTONI DA LA BARBA BIANCA FAMM TRUÀ QUEL CÀ MA MANCA”

Come i lettori di Varesenews ben sanno, alla pira è legata anche una tradizione popolarissima e romantica, quella di “inviare un biglietto a sant’Antonio dalla barba bianca” perchè ci faccia “trovare qual che manca”: di solito un fidanzato o un amore perduto, ma altrettanto tradizionale è la richiesta di un figlio, o anche domande legate alla salute e al lavoro.

Sant’Antonio, e i varesini ci credono ancora fortemente, si prende carico di tutti i loro desideri, spesso entro l’anno, purchè questi siano scritti su un biglietto e lanciati nella pira. Una tradizione che nella serata del 16 gennaio impegna i vigili del fuoco di Varese in una missione simpatica ma non meno complessa di quelle che affrontano durante i loro turni: raccogliere i desideri dei varesini che accorrono a vedere il falò e lanciarli in sicurezza tra le fiamme.

Ma per chi pensa di non riuscire a partecipare al falò di sant’Antonio, o di non riuscire ad arrivare alla pira e si strugge nella convinzione che finirà per non sposarsi nemmeno quest’anno, Varesenews da anni mette in campo un vero e proprio “servizio pubblico per desideri” che non si è mai fermato, nemmeno in tempo di pandemia.

Lo faremo anche quest'anno: a voi basta compilare il modulo qui sotto, noi poi penseremo a mettere tutti i vostri desideri nella pira a poche ore dall'accensione, con una "consegna" che sarà documentata con videodiretta e foto.