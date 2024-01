Torna l’iniziativa Noi Raccogliamo a Castellanza per pulire i bordi delle strade

Ritorna l’iniziativa #NOIRACCOGLIAMO sabato 20 gennaio alle ore 14,30, con ritrovo presso Via Ragazzi del ‘99 per la pulizia dei bordi verdi della strada dai rifiuti.

Oltre a via Ragazzi del ’99, saranno coinvolte nella pulizia via Piemonte e via Azimonti. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Strade Pulite, organizzazione di tutela ambientale che dal 2015 si preoccupa di pulire i bordi verdi delle strade dai rifiuti, contro l’inciviltà del “rifiuto selvaggio”, per il decoro, il senso civico, il rispetto della natura, del bene comune e un mondo migliore.

«A partire da sabato 20 gennaio, il Gruppo Strade Pulite torna ad organizzare, anche qui a Castellanza, una serie di appuntamenti per la raccolta dei rifiuti selvaggi, lungo i bordi delle principali arterie di traffico –. Non possiamo che ringraziare la disponibilità dei cittadini castellanzesi e dei comuni limitrofi che ogni volta aderiscono all’iniziativa, rinnovando l’invito a partecipare a tutti coloro che ne hanno la possibilità, per contribuire tutti insieme ad una città più pulita e rispettosa dell’ambiente» – ha dichiarato il sindaco Mirella Cerini insieme all’assessore all’Ambiente Claudio Caldiroli.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini. Chi desidera dare una mano può presentarsi al punto di ritrovo munito di gilet ad alta visibilità, guanti da lavoro e scarpe o scarponcini tassellati.