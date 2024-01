Tragedia di Afragola, la pistola che ha sparato era stata rubata in provincia di Varese

La pistola che ha sparato e ucciso poco dopo l’inizio dell’anno ad Afragola Concetta Russo era stata rubata in provincia di Varese a metà dicembre. Lo rivela il Corriere della sera che spiega come le indagini legate alla ricostruzione dei fatti siano partite dalle ammissioni del nipote della vittima, Gaetano Santaniello, nato e residente nel Milanese (a Pantigliate), fermato nella notte tra lunedì e ieri dai carabinieri con le accuse di omicidio colposo, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione.

L’ultimo capo d’imputazione riguarda proprio il possesso dell’arma risultata rubata. Si tratta di una “Beretta 84“ armata con calibro 380.Acp (foto: wikipedia) noto anche come “9 corto” risultata rubata a Sesto Calende a metà dicembre.

Resta ora da ricostruire il “giro“ fatto dall’arma dopo il furto avvenuto nell’abitazione di un cittadino che custodiva l’arma all’interno di un armadietto blindato, come prevede la legge.

La donna è stata colpita come si accennava nei primi frangenti del 2024, e secondo le ammissioni dello stesso sospettato il colpo sarebbe partito inavvertitamente a seguito dello scaricamento dell’arma, che aveva però un proiettile rimasto in camera di sparo; colpo partito, sempre secondo la ricostruzione finora emersa, mentre la pistola semiautomatica veniva mostrata ad alcuni parenti. L’arma è stata poi ritrovata nei pressi di un cimitero e sequestrata dai carabinieri.