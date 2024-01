Tredici agenti e 2455 interventi: i dati della Polizia Locale di Somma Lombardo nel 2023

In occasione della festività di San Sebastiano protettore dei Vigili Urbani, che la Polizia Locale di Somma Lombardo celebrerà con una Messa nella chiesa intitolata proprio a San Sebastiano (in frazione Coarezza) il prossimo 19 gennaio alle ore 18, arriva il bilancio del 2023 del corpo sommese: un anno di super lavoro per il comando, presieduto da Andrea Sacco.

Numeri impressionanti soprattutto in considerazione dell’organico attualmente in forza al comando di via Milano che dispone di una media di tredici agenti, compresi un Comandante e un Ufficiale, tre ausiliari del traffico più una impiegata amministrativa.

Sono oltre 2455 gli interventi richiesti alla Centrale Operativa che ha gestito anche 4659 protocolli, con una media di quasi sette interventi al giorno.

«Sono molto fiero del lavoro svolto dal mio comando nel 2023 – dice il comandante Andrea Sacco – nonostante l’organico ridotto siamo riusciti nell’impresa di garantire due servizi di pattuglia quotidiani, 201 sevizi appiedati e 208 posti di controllo alla circolazione, con 16 fra patenti di guida e carte di circolazione ritirate».

Grande attenzione dunque alla sicurezza stradale, con 122 sanzioni per omessa revisione e 47 per mancata copertura assicurativa. Lotta all’inciviltà con 144 sanzioni per utilizzo illecito degli stalli riservati ai portatori di handicap. Sono stati 45 i cittadini distratti dal cellulare e multati.

«Si tratta di una delle infrazioni più comuni – continua Sacco – e meno percepite come pericolose dai guidatori. Ma le statistiche, purtroppo, dicono il contrario. In Italia circa un incidente su quattro potrebbe essere evitato poiché è causato proprio da una distrazione per l’uso del cellulare. Gli incidenti in città sono stati 72, purtroppo uno con esito mortale. Dieci le persone denunciate per violazioni al codice della Strada, al Codice penale o a Leggi Speciali o ancora per reati di competenza del tribunale o del Giudice di Pace. Sette i TSO eseguiti».

Il comandante Andrea Sacco

Non mancano le attività quotidiane come la redazione di ordinanze in materia di circolazione (209), gli accertamenti anagrafici (1075) e la notifica di atti predisposti dall’Autorità Giudiziaria, dalla Questura o da altri organi di Polizia (196). La Polizia Locale congiuntamente con l’Amministrazione Comunale si è data l’obbiettivo di migliorare la propria impronta ecologica. In primo luogo, grazie a un bando di cofinanziamento regionale è stato acquistato un nuovo veicolo a basse emissioni e dismesso un veicolo euro 4, inoltre sono stati acquisiti ad un etilometro di ultima generazione e una postazione per lo scarico e carico dell’arma in sicurezza. Solo 17 infine le sanzioni comminate per abbandono di rifiuti: un dato che viene letto come segnale che l’attenzione dei sommesi per la raccolta differenziata è sempre massima.

Sicurezza dei cittadini

Per garantire una maggiore sicurezza dei pedoni sono stati realizzati tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati e si è provveduto alla realizzazione della nuova circolazione con una segnaletica verticale e orizzontale nelle vie che interessano il plesso scolastico di Maddalena.

Per quanto riguarda la videosorveglianza il 2023 si è chiuso con l’implementazione di dieci nuove telecamere posizionate in altrettanti luoghi strategici della città, attualmente sono oltre 100 i siti videosorvegliati su tutto il territorio comunale.

Grazie ad una proficua collaborazione con i comandi dei comuni di Ferno, Varese, Busto Arsizio e Gallarate è stato sottoscritto un protocollo di intesa in Prefettura con SEA per servizi straordinari presso il Terminal 2 in attività dal 31 maggio 2023.

A fianco dei volontari

Infine, è stato approvato il nuovo regolamento del Gruppo comunale volontari di protezione civile che permetterà entro la fine del 2024 l’iscrizione dello stesso al registro del terzo settore, un importante passo avanti per una realtà sempre in prima linea: nel 2023 per esempio, i volontari della Protezione Civile sono stati impegnati durante tutto il periodo di chiusura del ponte sullo Strona, con interventi di manutenzione straordinaria per rendere via Orsa percorribile o ancora dopo gli eventi calamitosi dello scorso luglio sono stati determinanti per il ripristino in breve tempo della circolazione in seguito alla caduta di alberi sulle strade.

«Trovo, inoltre, doveroso ringraziare per la fattiva collaborazione ricevuta, l’Associazione Nazionale Carabinieri e i volontari del Parco del Ticino che grazie ai loro volontari hanno supportato la Polizia Locale in manifestazioni e attività di controllo presso le spiagge del Ticino durante il periodo estivo» conclude il comandante Andrea Sacco.