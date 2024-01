Tragedia famigliare a Saronno: madre e figlio trovati morti in casa

È un omicidio-suicidio quello avvenuto a Saronno nella giornata di oggi, lunedì 8 gennaio dove sono stati trovati due corpi senza vita in tarda mattinata nel quartiere Matteotti, in via Fratelli Cervi, in un appartamento al quarto piano di una palazzina.

Il fatto, secondo quanto conferma il comando provinciale dei carabinieri, è verosimilmente scaturito da un dramma familiare: un’anziana donna di 81 anni è stata uccisa in casa dal figlio convivente 54enne. Una ricostruzione che emerge dalle condizioni di salute della donna dovute all’età e dalla conseguente esasperazione del proprio figlio.

Carabinieri della Compagnia di Saronno sono intervenuti dopo che una vicina di casa ha trovato il corpo della donna esanime nella propria camera da letto e quello dell’uomo nella stessa stanza.

Militari e personale del 118 sono quindi entrati nella casa, dove sono stati compiuti i rilievi ad opera del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Varese. L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sulle due salme per accertare le cause del decesso e risalire all’esatto momento del decesso.