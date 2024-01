“Tu passerai per il camino. Testimonianze dai lager” al Teatro Italia di Germignaga

Sabato 20 gennaio alle 21 in scena l’intenso spettacolo sull’orrore della Shoah della Compagnia Youkali Teatro. Prosegue anche l’iniziativa di babysitting gratuito su prenotazione per bambini dai 5 ai 14 anni

Il Teatro Italia di Germignaga sabato 20 gennaio alle ore 21:00 presenta l’intenso spettacolo della Compagnia Youkali Teatro: “Tu passerai per il camino. Testimonianze dai lager”.

Lo spettacolo, da uno studio condotto alla base di numerose testimonianze di sopravvissuti all’inferno dei lager è un lavoro basato sulla memoria restituita, per non dimenticare la Shoah e gli orrori del passato, per far giungere al pubblico di oggi la forza e l’esempio di queste persone e la loro testimonianza, per non dimenticare.

«Nel rappresentare questo dramma – dicono gli autori Claudio Cadario e Lidia Eseleva – riteniamo impossibile rappresentare il lager sulla scena, le testimonianze sono state inserite nel fluire di un racconto senza identificare direttamente le persone, questa scelta è stata compiuta riflettendo sulle parole pronunciate da Goti Bauer, e cioè che ogni testimonianza sulla deportazione è solo un microscopico tassello in quel mosaico infinito di sofferenze umane che è stata la Shoah. L’idea è quindi di presentare una storia fatta di tante storie servendosi del mezzo del teatro di narrazione e del reading per dare maggior forza e peso alla parola».

In scena un uomo, lo stesso Claudio Cadario ed una donna, una toccante Ilaria Fontana, in un sovrapporsi continuo di ricordi e stati d’animo nel fluire del tempo. Continua poi il servizio gratuito di babysitting per bambini dai 5 ai 14 anni presso i locali dell’O.P.A.A.R. in Via G. Mameli al n. 38 a meno di cento metri a piedi dal Teatro, organizzato dalla Parrocchia di Germignaga per permettere ai genitori di poter assistere agli spettacoli senza difficoltà.

Chiunque fosse interessato all’iniziativa di babysitting può rivolgersi per info, modalità e prenotazioni a: direzioneyoukali@gmail.com oppure al 339 1291433 (dalle 12:00 alle 18:00) o via Whatsapp, i posti disponibili sono massimo 15; gradita la prenotazione entro il 19 gennaio alle ore 12:00.

Per l’acquisto dei biglietti la cassa del Teatro sarà aperta sabato 20 gennaio a partire dalle ore 15:30 circa. Si consiglia la visione ad un pubblico a partire dai 16 anni in quanto più consapevole ed in possesso dei mezzi idonei sia a livello conoscitivo che emozionale al tema trattato.

Per info e prenotazione biglietti: direzioneyoukali@gmail.com / +39 339 1291433 dalle 12:00 alle 18:00 o via Whatsapp Biglietto unico € 15,00. Ritiro biglietti e abbonamenti presso il Teatro Italia dalle ore 15:30 il giorno dello spettacolo Cinema Teatro Italia, Via G. Mameli n.20, Germignaga (VA).