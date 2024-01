Turno infrasettimanale alla bergamasca per Varesina e Castellanzese

Varesina e Castellanzese, dopo la sfida di sabato che le ha viste l’una contro l’altra (leggi qui), sono attese da due impegni casalinghi, durante il turno infrasettimanale valido per la 22ma giornata del Girone B di Serie D. Gli incontri prenderanno il via alle 14.30 di mercoledì 17 gennaio. I rossoblù riceveranno al Varesina Stadium il Villa Valle. I neroverdi attendono al “Provasi” la Virtus CBG. (Foto Aldo Massarutto)

VARESINA-VILLA VALLE

La Varesina, grazie alla pesantissima vittoria di sabato scorso contro la Castellanzese, si è portata ad appena un punto dalla vetta, occupata dal Caldiero Terme. Sul cammino delle fenici si ripresenta il Villa Valle, formazione che all’andata aveva inflitto una netta sconfitta, 4-2, ai ragazzi di mister Marco Spilli. La compagine di Villa d’Almè (BG) è guidata da mister Marco Sgrò, in panchina dalla settima giornata, dopo l’esonero di Amedeo Mangone. I giallorossi hanno cominciato il nuovo anno con la vittoria di Brusaporto (4-0), seguita dalla sconfitta dell’ultimo turno in casa contro il Piacenza per 2-1. La situazione di classifica è piuttosto tranquilla con ben 6 punti di vantaggio sulla zona play-out. Per la squadra di casa lo spauracchio è rappresentato dal bomber Carlo Ferrario (ex Varese), a quota 9 reti in campionato, capace di segnare una tripletta nella gara di andata.

CASTELLANZESE-VIRTUS CGB

La Castellanzese è chiamata ad una reazione dopo la delusione di sabato, con il pareggio sfuggito proprio nei minuti finali di gara nel derby contro la Varesina. I ragazzi di Manuel Scalise ospitano tra le mura amiche la Virtus CiseranoBergamo. Compagine bergamasca, undicesima in classifica, che ha un vantaggio di 4 punti sulla zona play-out e 5 rispetto ai neroverdi sedicesimi. Per la formazione di casa è una partita importante per cercare di uscire dalla zona calda e per avvicinarsi, in termini di classifica, alla squadra avversaria. Nella gara di andata una doppietta di Belloli rese vano il gol di Valsecchi, con la vittoria dei rossoblù per 2-1. Al “Provasi” si sfideranno la squadra con il penultimo attacco del campionato, 16 gol realizzati, la Castellanzese, e la quintultima difesa con 31 gol subiti. Per la squadra di casa potrebbe essere una buona opportunità per migliorare le sue statistiche offensive e portare a casa punti preziosi.