Uisp Nazionale, via al progetto “Monitora” contro il razzismo

NOTIZIARIO UISP del 24 gennaio 2024

BASKET – Second League: gioie e delusioni sportive

.

Lunedi 15 gennaio in rosa per la regina del girone Nord, Cantello vince a Malnate sul Montello 1982 che non ferma la corsa dei ragazzi di Bianchi. Larghissima vittoria di Borgosesia a Vercelli sui Mooskins; 48-91 per i borgosesiani sui vercellesi cittadini. Martedì 16 è caratterizzato dalla vittoria di Castelletto a Novara, la regina del girone Ovest si mantiene imbattuta, superando in agilità il Bcn. Bene anche la Cuassese, che

supera un determinato Travedona, 76-68 per l’Olimpya sui lacuali. A segno anche la Siderea Legnano, che batte in casa gli Stealers Busto Arsizio per 70-55.

Nelle partite di mercoledì 17, da segnalare la vittoria esterna di Romentino sul campo dell’Ornavando e il nettissimo successo casalingo di Busto Lions, che non lascia spazio ai sogni di gloria di Cassano Magnago.

Una sola partita per quanto concerne giovedì 18, vince la Fulgor Somma, che nello scontro diretto passa a Novara.

Nei 5 match di venerdì 19 i risultati sono favorevoli a Quelli del Lago, che supera in trasferta il Bcb Novara; la Virtus Bisuschio ha la meglio sul Thunder Varano Borghi. Referto rosa anche per gli Svassi Monate che sbancano il campo della PallaCerva. Nella gara fra i varesotti dell’Octopus e i comaschi del Gsv Villaguardia, è rosa per i villaguardiesi, infine è festa per Turbigo. I Mastini rispettano fattore campo e pronostico, battendo Cuggiono.

Sabato di festa per Oleggio che passa a Borgo Ticino, nello scontro diretto di alta

classifica. Kolbe Legnano vincente a Busto, sugli Springers per 61-58. Il Covo Unicorns perde in casa con Osc Tradate, che si impone in modo chiaro ed evidente.

E arriviamo a domenica 21 con la larghissima vittoria dei milanesi dell’Elegy a Sumirago sul Blu Basket per 100-45. Altrettanto chiaro il successo di Trecate sul San

Andreas Vercelli, battuto di 40 punti. Infine chiude il programma Bock Olgiate – Villaguardia, con la vittoria di questi ultimi.

NAZIONALE – Il progetto Monitora: Uisp contro il razzismo e le discriminazioni

Si è tenuta a Roma venerdì 19 gennaio 2024, con inizio alle 17.40, la riunione della Giunta Nazionale Uisp in modalità on line. Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, in apertura ha ricordato la figura di Franco Gatti, dirigente storico dell’Uisp, che si è spento nella sua Alessandria nella giornata di giovedì 18 gennaio. Pesce ha ricordato il perdurare della crisi internazionale, con le guerre e le violenze nella Striscia di Gaza e in Ucraina. L’Uisp ha testimoniato il suo impegno per la pace e per il rispetto dei diritti umani, aderendo e partecipando alle iniziative indette da AOI-Associazione delle Ong Italiane e Amnesty International, insieme al Forum del Terzo settore. «Nelle prossime ore sono in programma iniziative significative – ha detto il presidente – prende il via con un incontro a Roma il progetto “Monitora”, promosso con Lunaria e la rete

internazionale Isca, per monitorare le iniziative che si tengono in Italia e in Europa, attraverso le quali lo sport combatte il razzismo e le discriminazioni».

SPORT E GENITORIALITA’ – Giocare per diritto



Il progetto “Giocare per diritto”, promosso dall’Uisp Sicilia, ha conquistato le pagine del Corriere della Sera-Buone Notizie. Il quotidiano racconta l’impegno messo in campo dall’Uisp per restituire ai detenuti il diritto ad essere genitori. In particolare è stato evidenziato il ruolo degli operatori Uisp all’interno degli istituti di detenzione. Da giugno 2021 fino alla fine di novembre 2023, il progetto si è occupato di realizzare delle aree gioco all’interno delle carceri per permettere ai detenuti di rafforzare il legame con i loro figli e di godere di momenti di spensieratezza anche nel periodo di reclusione.

L’impresa sociale “Con i bambini” ha finanziato il progetto nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa e minorile, attraverso il bando pubblico “Un passo avanti”. I territori coinvolti sono stati: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Messina, Palermo e Trapani. Nell’articolo pubblicato lo scorso 16 gennaio Chiara Daina scrive che gli elementi vincenti del progetto, che hanno permesso ai detenuti di continuare ad essere genitori, sono gli “sportelli settimanali di sostegno alla genitorialità in carcere e la riqualificazione o realizzazione ex novo di parchi giochi all’interno degli istituti penitenziari”.