Ultimo fine settimana per la pista di pattinaggio di Laveno

Ultimo fine settimana per fare un giro e divertirsi sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio Ipergomme On Ice, che fino a domenica 14 gennaio 2024 si trova in Piazza Matteotti, sul lungolago di Laveno Mombello. Per l’ultimo weekend sono previsti sconti speciali per i visitatori: nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 gennaio, infatti, il prezzo di accesso è fissato a 7€ per gli adulti e 5€ per i bambini (sotto i 120 cm) comprensivi del noleggio dei pattini.

Ipergomme On Ice ha aperto i battenti il 18 novembre 2023 e ha animato il territorio per tutto il periodo delle festività natalizie. «L’iniziativa è il nostro modo per ringraziare i tanti, tantissimi partecipanti che in queste festività hanno animato e reso unica questa attrazione» – affermano Barbara Bini e Riccardo Ontani, ceo del Gruppo Bini e responsabile di Ipergomme Besozzo.

I pattinatori possono accedere alla pista ghiacciata nei seguenti orari: giovedì 11 gennaio dalle 14 alle 19, venerdì 12 gennaio dalle 14 alle 23, sabato 13 e domenica 14 gennaio dalle 10 alle 23. È inoltre possibile noleggiare orsetti o pinguini al costo di 4€ l’ora per garantire stabilità durante la pratica del pattinaggio.