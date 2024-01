Un corpo affiora nelle acque del Lago Maggiore davanti al parco Cavallotti di Intra

Domenica mattina di lavoro per le forze dell’ordine di Verbania, intervenute ad Intra dopo la segnalazione di un passante che attorno alle 8,30 ha notato un corpo galleggiare nelle acque del Lago Maggiore

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato tra la zona di parco Cavallotti e la foce del Fiume San Giovanni.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, si tratta di un uomo e non ci sono al momento elementi per capire se si tratta di un gesto volontario, di un incidente o di un evento violento. Per capire cosa sia successo il corpo dovrà essere identificato e sottoposto agli esami autoptici.

(immagine di repertorio)