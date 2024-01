Un materasso in fiamme nel Centro federale d’asilo a Novazzano

Un incendio è scoppiato poco dopo mezzogiorno di oggi, giovedì 11 gennaio, nel Centro federale d’asilo di Pasture a Novazzano.Lo comunica la polizia cantonale che è intervenuta in via Motta.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, le fiamme hanno interessato un materasso di una camera posta al pianterreno. L’incendio è rimasto circoscritto al locale.

Sono in corso gli accertamenti per determinare eventuali responsabilità di quanto accaduto. Il personale e gli ospiti della struttura sono stati evacuati all’esterno. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) e i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto che hanno spento le fiamme.

Per facilitare le operazioni di spegnimento la strada è stata chiusa. Sul posto è stata visitata una ventina di persone, sei di queste sono state precauzionalmente portate in ospedale per una leggera intossicazione da fumo. L’ufficio tecnico sta effettuando le verifiche per la valutazione dell’abitabilità dello stabile. Da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sono in corso i trasferimenti degli ospiti della struttura presso una sistemazione provvisoria.