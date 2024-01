“Un mondo d’amore”, omaggio a Gianni Morandi all’Auditorium di Sant’Ambrogio

Gianni Morandi è tra i più importanti cantanti della storia della canzone italiana; già a dodici anni diventa una celebrità nel suo paese Monghidoro: ma la consacrazione vera e propria arriva nel 1964 vincendo al Cantagiro con “In ginocchio da te”; inanellando nel corso di una lunghissima carriera un successo dopo l’altro.

Questi successi si potranno riascoltare sabato 13 gennaio 2024 alle ore 21 presso l’Auditorium San Giovanni Bosco in via Lazzaro Papi 7 a Sant’Ambrogio di Varese dalle splendide voci dei Sunrise Live Music: un viaggio musicale intitolato “Un mondo d’amore” per immedesimarci in un grande prato verde dove nascono speranze… Un altro evento solidale dopo il sold-out di Gallarate.

Il ricavato sarà devoluto alla Parrocchia di Sant’Ambrogio Olona e per sostenere le attività dell’Auditorium.

Per prenotare chiamare: 3404966192 oppure 3487215546