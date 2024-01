Un nuovo presidio a Varese di “Free Palestine”

I Giovani Musulmani d’Italia, sezione di Varese, sostenuti dalla Rete Varese senza Frontiere e dal Comitato varesino per la Palestina hanno deciso di organizzare un presidio/flash mob per unirsi alla richiesta globale di un “cessate il fuoco” immediato su Gaza.

«Il giorno 20 gennaio – spiegano gli organizzatori – in piazza del Podestà a Varese ci saremo noi e tutti e tutte coloro che non accettano l’ecatombe di Gaza, che non accettano che siano morti sotto le bombe israeliane 10 000 bambini. Saremo in piazza con delle installazioni di protesta, con cori, discorsi e anche dolorosamente in silenzio per smuovere le coscienze di coloro che passeranno, affinché si uniscano al grido di umanità che si alza da Gaza e al quale noi vogliamo fare eco».