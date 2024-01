Una camminata alla scoperta del rinnovato Mulino di Creva

Il Mulino di Creva, acquistato qualche anno fa da Maurizio Marelli con l’intento di trasformarlo in una “nuova casa del fiume” dedicata alle attività sociali, prosegue con successo il suo processo di ristrutturazione. Dopo una serie di interventi, il piano terra dell’edificio è pronto ad essere aperto al pubblico, e ciò avverrà domenica 7 gennaio.

In questa occasione, sarà distribuita la tessera credenziale del Cammino del Mulino, composta da 8 caselle da timbrare per ogni iniziativa aderita nel periodo da marzo a dicembre 2024. Completando la tessera, si avrà il privilegio di diventare “Amico del Mulino” con validità annuale, consentendo la partecipazione gratuita alle varie iniziative.

Ecco alcune delle realizzazioni sinora compiute:

– Avvio della bonifica e messa in sicurezza delle aree circostanti;

– installazione di nuova illuminazione esterna con fari perenni che abbracciano giardino e Fiume Tresa;

– introduzione del nuovo sistema “Il Mulino Inverso”, che comprende vasche collegate a un laghetto di pesci; attraverso una pompa, l’acqua alimenta una serie di vasche, di cui una è dotata (dal marzo 2024) di una Ruota Dinamica.

Maurizio Marelli presenterà personalmente queste realizzazioni durante l’evento del 7 gennaio. Il punto di ritrovo è il parcheggio Eurospin, lato Condomino fronte casse, alle ore 14:00. La visita al Mulino includerà la distribuzione di un Mandala ai partecipanti, da colorare nel trittico 1-2-3 di marzo. Successivamente, si tornerà al punto di partenza per le 15:00 per accogliere altri partecipanti, proseguendo con una piacevole escursione nel Bosco, seguendo il sentiero CAI che conduce a Via Cattel fino alla suggestiva località Trebedora, dove si trova l’Apicoltura Le Ginestre. Un breve percorso di tornanti sarà compiuto prima di fare ritorno al parcheggio verso le ore 17:00, dove ci si congederà con l’appuntamento a marzo per gli eventi di inizio attività degli “Amici del Mulino”.

La giornata è aperta alla partecipazione di massimo 20 persone. Prenotazione obbligatoria al 330 717102 oppure alla mail everbano30@gmail.com