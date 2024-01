Una domenica di pulizie per il Parco Valle del Lanza

Il Parco Valle del Lanza ha concluso un 2023 ricco di iniziative, dalle mostre artistiche di “Arte in Trotto” alle tante camminate alla scoperta della flora, fauna e soprattutto delle magnifiche cave che compongono la struttura del Plis tra Solbiate con Cagno e Malnate.

E dopo un anno ricco, è giunto il momento delle pulizie: domenica 14 gennaio, insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie, il ritrovo è programmato al Mulino del Trotto per le 8.30 puntuali con guanti e gilet catarifrangente. Sono in programma lavori di pulizia dei boschi che costeggiano le strade di via I Maggio a Malnate fino a via Varese a Solbiate con Cagno.

E a fine mattina, alle 12.30 circa, le Gev offriranno a tutti i lavoratori che presteranno aiuto un aperitivo per ripagare delle fatiche della mattinata e brindare nuovamente al 2024.