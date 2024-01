Una donazione regala infissi nuovi all’Asilo di Giubiano

Le persiane tutte nuove dell’Asilo di Giubiano sono il risultato di una generosa donazione che rende la scuola dell’infanzia più bella e, soprattutto, più efficiente.

«I bambini assistono a questo momento di generosità, apprendendo l’importanza di fare del bene agli altri. Dai piccoli gesti si imparano grandi cose», commentano con gratuitudine le maestre dell’asilo Malnati Macchi Nidoli di Varese.

“Tra i valori su cui si basa l’azienda, la solidarietà verso il prossimo è il principio cardine del nostro agito ed è un impegno che portiamo avanti anno dopo anno in varie forme e modalità – spiegano i fratelli Andrea e Federico, titolari dell’azienda F.A. Serramenti di Besnate – Fare della beneficenza è per noi un grande privilegio che porta con sé un forte senso di responsabilità”.

Dopo una lunga e attenta selezione di possibili realtà bisognose di una riqualificazione dei serramenti, i titolari hanno scelto l’Asilo di Giubiano “per la professionalità dimostrata dalla scuola e per lo stato di deterioramento di alcune gelosie in facciata”.

Nello specifico sono state regalate all’asilo nuove persiane in alluminio.