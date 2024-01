Una giornata tra dadi e carri armati colorati: un successo la seconda edizione del torneo di Risiko di Casciago

Carriarmatini colorati, dadi e tabelloni, la seconda edizione del torneo di Risiko di Casciago è stata un successo.

Domenica 14 gennaio Villa Valerio è stata la (bellissima) sede dell’evento organizzato dal Comune di Casciago in collaborazione con la Società Mutuo Soccorso, il Risiko Club Aironi di Gerenzano e il Risiko Club di Milano. Due le categorie impegnate, la categoria Risiko Lombardia e la categoria Open aperta a tutti.

Hanno partecipato a questa edizione 72 concorrenti di diverse età e provenienza, sfidanti dal Varesotto, ma anche da Milano, Bergamo, Monza e dalla Svizzera: si sono sfidati a colpi di dadi per tutta la giornata, fino alla proclamazione dei vincitori.

«Sono particolarmente soddisfatto dell’evento, è stata una giornata ricca di sorrisi e divertimento. Ho ricevuto ringraziamenti per l’organizzazione anche dall’ex sindaco di Gerenzano – spiega l’assessore Giacomo Baroni, organizzatore dell’iniziativa -. Vorrei ringraziare tutti gli amici che mi hanno aiutato a rendere questa giornata fantastica, la SOMS di Casciago e l’amico Hans, presidente della Pro Loco di Luvinate, che ci hanno deliziato con polenta zola e bruscitt, mia moglie e gli amici Alessandro, Silvia e Lorenzo per l’impegno e la dedizione. I ringraziamenti ufficiali vanno a Crazybricksandgames per il sostegno, a BLU Innovation per la realizzazione dei premi open stampati in 3D e ai Risiko Club di Gerenzano e Milano con cui sta nascendo una collaborazione per creare un club qui a Casciago. Ne approfitto per chiedere agli interessati di contattarmi, sono a disposizione. Spero vivamente che queste edizioni continuino e accolgano sempre più partecipanti».

I RISULTATI

Finale Lombardia

1° Albertini Alessandro (Risiko Club Gerenzano) vince con 46 punti

2° Francesco Giordano (Risiko Club Melegnano) 45 punti

3° Simone Falvo (Risiko Club Gerenzano) 39 punti

4° Luigi Mosca (Risiko Club Milano) 31 punti

Finale Open

1° Marco Sambito (Risiko Club Gerenzano) 53 punti

2° Domenico De Luca (Risiko Club Monza) 49 punti

3° Santino Zagni (Risiko Club Monza) 35 punti

4° Cosimo Corigliano (Risiko Club Melegnano) 18 punti

Finalina Open

5° Fulvio Boy (Risiko Club Milano) vince 46 punti

6° Michele Catella secondo con 46 punti

7° Matteo De Zordi 30 punti

8° Ubaldo Mantoan (Risiko Club Gerenzano) 23 punti