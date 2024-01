Una serata speciale con Woodoo Lab al circolo Gagarin di Busto Arsizio

Sabato 13 gennaio WOODOO, il festival della provincia di Varese, annuncia il suo primo appuntamento in versione indoor, WOODOO LAB. Performance live e dj set, workshop e talk per scoprire ed esplorare diverse sfumature della musica e della creatività che da sempre caratterizza il festival nel bosco. L’evento è prodotto dall’associazione culturale Le Officine in collaborazione con il Circolo Gagarin di Busto Arsizio (via Galvani 2 bis).

I biglietti sono disponibili solo sulla piattaforma di ticketing e discovery DICE. Sarà una speciale serata in cui rivivere le emozioni in puro stile WOODOO con live, dj set, workshop interattivi e attività, ma non solo.

Infatti questo inedito format è pronto a svelare un nuovo volto in cui saranno proprio i partecipanti a sperimentare la creatività in tutte le sue forme, al ritmo dei maestri di cerimonia sul palco del Circolo Gagarin.

CACAO MENTAL (live)

Elettro cumbia psichedelica, cerimonia tribale di animismo tecnologico, melting pot di culture, un paesaggio sonoro ricco come una jungla: la voce dello sciamano, grooves elettronici, trombe e chitarre lisergiche. Uno stato mentale in armonia con le forze della Natura, costruito con i nuovi miti della Tecnologia (“Technology is a force of nature”, Don DeLillo).

LESTER MANN & RABI BRAHIM (dj set)

Lester Mann seleziona musica d’ascolto di impronta dub, stranezze disco, psichedelia e ritmi per danze rallentate, da diversi anni organizzatore di concerti e feste nel sottobosco milanese. RabiI Brahim è attore professionista, performer e musicista tunisino residente a Milano. Fondatore della compagnia teatrale Corps Citoyen, del progetto territoriale Milano Mediterranea e nuovo membro della band Addict Ameba. Uno spirito poliedrico e ben vestito.

CC:NN (dj set)

Straight outta Ul Caminett a WOODOO LAB arriva il duo di dj che dispensa regolarmente una sana dose di vinili funk e hip hop per un viaggio senza tempo fra Harlem, Los Angeles e Napoli. Talk w/ ESPLORA il gruppo di ciclisti di ritorno da un intenso viaggio alla conquista delle vette del Nepal.

Perchè WOODOO LAB?

WOODOO esiste dal 2014, dopo tutti questi anni di crescita non ci sentiamo più solo un festival estivo outdoor. Il legame che abbiamo coltivato con il territorio ci ha portato a costruire sempre più connessioni, un continuo innesto di idee e di persone che hanno trovato il loro naturale culmine in questo nuovo progetto. WOODOO LAB è anch’esso un evento musicale, ma arricchito da una componente più ludica ed esplorativa, oltre che da una community di creativi che realizza workshop, musica live, dj set, arte e sperimentazione. Possiamo dire che proprio da qui ha inizio un percorso che ci guiderà fino al festival nel bosco del 2024.