Vandalizzata a Saltrio la targa in memoria del passaggio di Liliana Segre

Danneggiata a Saltrio la targa posata il 25 aprile 2022 per ricordare, insieme ad una scultura di Sara Marioli, il passaggio di Liliana Segre e di suo padre in fuga verso la Svizzera.

Qualcuno ha pensato di cancellare il valore di quel gesto della memoria rovinando con un oggetto appuntito il nome di Liliana Segre sulla targa. Un gesto inutile, a cui i volontari degli Amici del Monte Orsa hanno subito rimediato alla buona riscrivendo il nome della senatrice a vita con un pennarello indelebile, in attesa che la targa venga rifatta.

Un atto compiuto da sconosciuti ma non per questo meno grave, che offende un’intera comunità: «Un gesto da imbecilli, non saprei come altro definirli – dice il sindaco di Saltrio Maurizio Zanuso – Un gesto che non ha alcun senso e che di certo non toglie valore all’opera. Ci stiamo attrezzando per rifare la targa e proteggerla con uno schermo in plexiglass per evitare futuri danneggiamenti. L’augurio è di riuscire a posare la nuova targa in una giornata simbolica come il prossimo 27 gennaio, nel Giorno della Memoria».

Senza parole anche Claudio Gavarini, dell’associazione Amici del Monte Orsa, sodalizio molto attivo che proprio recentemente ha inaugurato il Sentiero del Silenzio per onorare il passaggio di Liliana Segre nel boschi sul confine in cerca di salvezza: «Il solito cretino, di cui non sappiamo il nome ma che sicuramente non merita altro epiteto. Gesti che si definiscono da soli e che non potranno cerco scoraggiare la nostra volontà di ricordare e onorare una persona come Liliana Segre con tutto quello che rappresenta».