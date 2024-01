Vanessa Gatti di Origgio vittima di una valanga in alta Val Formazza

È Vanessa Gatti, 30enne nata a Saronno, una delle due vittime investite nella mattinata di domenica 7 gennaio da una valanga in alta Val Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

La donna era insieme a Roberto Biancon, 53enne di Arluno nel Magentino, quando entrambi sono stati travolti da una slavina che ha colpito la zona tra il lago di Toggia e il passo san Giacomo, alla testata della valle, appunto vicino al valico di San Giacomo che porta in Svizzera. Non è ancora stato trovato il cane che era con loro.

Di professione impiegata, trasferitasi da qualche tempo da Origgio a Turate, Vanessa era appassionata di montagna, come si evince dalle numerose fotografie postate sui social. Diversi gli scatti postati anche con il suo cane, compagno di avventure anche nelle gite alpinistiche.

L’area interessata dalla tragedia si trova a oltre 2200 metri, sopra il Rifugio Maria Luisa, ultimo “avamposto” prima del passo e del confine. Il guardiano della diga di Toggia ha lanciato l’allarme riferendo che la valanga aveva travolto due alpinisti, che erano con un cane. Il soccorso alpino si è mobilitato subito con alcuni volontari, con le motoslitte da Formazza, l’elisoccorso e l’unità cinofila da valanga del Soccorso Alpino.

Le ricerche hanno poi permesso di ritrovare due persone, una sepolta nella neve e l’altra spinta dalla valanga nelle acque del lago di Toggia (un bacino artificiale per produzione elettrica). Il Bollettino Arpa indicava il pericolo valanghe per la giornata di ieri come arancione, con condizioni meteo difficili anche per il forte vento.