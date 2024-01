“Varese cult”: 24 posti disponibili per il servizio civile in Comune

E’ online il bando del Servizio Civile Universale, che nella città di Varese offre la possibilità di aderire a quattro progetti ed operare in diversi luoghi della cultura e dell’associazionismo, grazie al programma “Varese CULT” realizzato dal Comune di Varese in coprogrammazione con il CSV Insubria-Varese. Sono 24 le posizioni disponibili rivolte a ragazze e ragazzi di età compresa tra i diciotto e ventotto anni. Il 29 gennaio è previsto un momento informativo e di orientamento, mentre per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 15 febbraio.

La scelta del progetto è libera: ognuno può aderire al servizio seguendo le proprie inclinazioni, con un impegno medio settimanale di 25 ore. Il servizio civile ha una durata di 12 mesi e prevede un contributo mensile di 507,30 euro, oltre alla certificazione delle competenze acquisite. Per coloro che portano a termine il percorso di servizio civile in modo positivo è inoltre prevista una riserva di posti del 15% nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale.

Per maggiori informazioni il Comune di Varese e Csv Insubria-Varese organizzano un momento informativo e di orientamento il prossimo 29 gennaio aperto a tutti coloro che sono interessati al programma “Varese CULT”. L’incontro si svolgerà nella sala Morselli della Biblioteca civica, via Sacco n.9 Varese, a partire dalle ore 14,30. L’accesso è consentito solo su prenotazione tramite il link dedicato su Eventrbite.

Tre progetti vedono il Comune di Varese come ente promotore. Il primo progetto è Vivere il museo, prevede sei posti disponibili e ha come obiettivo quello di valorizzare il patrimonio museale cittadino, proponendo attività e servizi che migliorino l’esperienza di visita, coinvolgendo il pubblico con strategie di accoglienza dinamiche, interattive e inclusive. Inoltre, il progetto promuove l’avvicinamento del pubblico ai monumenti e ai beni dei Musei Civici di Varese attraverso la produzione di contenuti per i diversi canali disponibili per la promozione, principalmente quelli su web e sui social.

Il secondo è Tutti in biblioteca, con sei posti disponibili. Il progetto vuole promuovere la Biblioteca come spazio culturale generativo e rigenerativo di legami con il territorio, attraverso progetti e percorsi che vedano come centrale il ruolo della lettura, la valorizzazione del patrimonio librario e la possibilità di avvicinare nuovo pubblico, con particolare riferimento a coloro che poco utilizzano i servizi bibliotecari.

Il terzo progetto è Conosci il tuo patrimonio: i posti disponibili sono 5 e l’intento è quello di consolidare i servizi di accoglienza, assistenza e informazione offerti ai visitatori dalla città di Varese, cercando di elevare gli standard qualitativi dei servizi per avvicinare sempre più pubblico al patrimonio di Varese, aumentando il numero dei luoghi accessibili e le occasioni di esperienze di conoscenza.

Infine il quarto progetto, che ha come ente promotore CSV Insubria, è denominato Un libro per tutti 2024 – Varese cult per i più piccoli. Il progetto, che prevede 7 posti disponibili, intende aumentare l’accesso alla cultura dei minori più esposti al rischio di impoverimento culturale e dispersione scolastica della città di Varese attraverso la messa in rete dell’associazionismo culturale e dei servizi educativi extra-scolastici, per favorire una nuova socialità alle fasce più giovani e supportare la didattica con iniziative di avvicinamento alla cultura e potenziamento dei servizi di doposcuola.

L’ammissione avviene tramite selezione. Possono partecipare al bando di selezione le ragazze e i ragazzi che il giorno di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo. Coloro che intendono aderire possono farlo presentando la propria candidatura on-line. E’ necessario possedere una propria identità SPID o specifiche credenziali ministeriali per presentare la domanda. Maggiori dettagli sul sito del Comune di Varese.