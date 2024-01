Varese ospita una Coppa Italia di hockey con vista sulle Olimpadi

La prima missione è stata compiuta martedì sera dai Mastini che, battendo per la seconda volta il Feltre nei quarti di finale, si sono qualificati per l‘ultimo atto della Coppa Italia. Anche per questo la presentazione delle Final Four del PalAlbani è corsa via serena, in un centro cittadino affollato da bancarelle e scolaresche giunte per la festa di Sant’Antonio.

E festa dovrà essere anche la rassegna che tra sabato 20 e domenica 21 andrà in scena all’Acinque Ice Arena che, nel frattempo, si sta preparando al meglio per ospitare tre partite al termine delle quali una tra Varese, Caldaro, Appiano e Pergine solleverà al cielo un trofeo ambito e luccicante. Con la speranza che, a dodici mesi di distanza, quella coppa sia ancora affidata alle mani di Andrea Vanetti, il capitano dei Mastini.

COPPA DA GODERE

Non è scontato poter assistere così da vicino alle Finali e a sottolinearlo è Carlo Bino, presidente dell’HCMV (il club che governa la squadra senior giallonera): «L’evento non sarà una copia dello scorso anno ma sarà ugualmente bello e spettacolare. E voglio invitare la città a godersi questa manifestazione: non era scontato averla qui per due anni, non si disputerà a Varese nell’immediato futuro perché altri vorranno organizzarla. Saremo al centro del mondo dell’hockey italiano e non solo e lo abbiamo fortemente voluto. Vantiamoci di questa cosa e ricordiamoci che non è una cosa normale ma è eccezionale. Proveremo anche a rivincere la coppa, ma se non accadrà faremo i complimenti a chi si prenderà la coppa».

EVENTO CON VISTA

Le Final Four si disputano anche grazie a un sistema economico e sociale che ha voluto questo evento. Non è un caso che la presentazione sia avvenuta in Camera di Commercio (con il presidente Mauro Vitiello e il direttore Mauro Temperelli) alla presenza della Regione Lombardia (con l’assessore Francesca Caruso) e del Comune (con l’assessore Stefano Malerba) e con anche la Provincia coinvolta.

La Coppa Italia è infatti un evento pensato e inserito in un percorso che porterà la città e il territorio tutto verso i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 grazie a un protocollo di intesa firmato in estate e teso a integrare offerta sportiva e proposta turistica. Lo spiega per primo Vitiello, lo conferma (imbeccato da Temperelli) in modo più ampio Matteo Cesarini che gestisce il palaghiaccio e che è project manager del protocollo di intesa che guarda alle Olimpiadi.

«Ci sono numerose iniziative legate al sopraggiungere dei Giochi: oltre alla Final Four i campionati junior di pattinaggio e un torneo di hockey paralimpico che di solito si tiene a Torino. E intorno a queste attività c’è il fermento dei Comitati Olimpici stranieri: l’Australia può finalmente godere di un impianto di livello vicino al quartier generale di Gavirate, il Giappone ha già scelto Varese come base per la squadra di pattinaggio artistico e già ad agosto sarà in città. E poi è avviato il discorso con l’hockey del Canada e chissà che con loro non si possa replicare quanto avviene con gli australiani».

RIVINCITA DEL GHIACCIO

Insomma, la carne al fuoco è tanta e può essere cucinata in un contesto all’avanguardia quale è l’Acinque Ice Arena. «Se ripensiamo a come eravamo messi fino a tre anni fa, con un impianto da rifare e inadeguato e con tutte le difficoltà sopportate dalle società sportive del ghiaccio, questa è una bella rivincita per la città» spiega l’assessore allo sport Stefano Malerba. «Rivincita che nasce dal lavoro e dalla passione dell’HCMV e di tutti gli altri club del ghiaccio: Varese ha una casa accogliente e funzionale ma anche società che svolgono attività preziose con competenza e passione. Grazie a loro e grazie alla città per come sta seguendo questa realtà sportiva storica». Una visione confermata anche dall’assessore Caruso: «Varese e lo sport stanno portando turismo sportivo e di conseguenza culturale in provincia: esempio per i ragazzi perché sport e cultura battono il disagio giovanile».