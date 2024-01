Varese, tanti buoni motivi per battere il Borgosesia

È stata una sconfitta dolorosa quella di Lavagna per il Varese. Una vittoria avrebbe portato al secondo posto in classifica e invece la domenica negativa ha portato tanti punti interrogativi ai quali dare delle risposte. E forse il calendario questa volta dà una mano ai biancorossi, che scenderanno in campo nel turno infrasettimanale di mercoledì 17 gennaio (ore 14.30) al “Franco Ossola” contro il Borgosesia.

Sono tanti i motivi per i quali sarebbe importante ritrovare la vittoria, oltre ovviamente i tre punti da aggiungere alla classifica. Vitofrancesco e compagni devono dimostrare che il passo falso di Lavagna è stato solo un inciampo, una giornata negativa nel mezzo di un percorso positivo. Gli stessi giocatori hanno inoltre da risollevare il morale e dimostrare il proprio valore. Vincere sarebbe inoltre un buon viatico in vista della gara di domenica 21 gennaio a Milano contro l’Alcione primo in classifica, un vero big match che potrebbe rilanciare le ambizioni dei ragazzi di mister Cotta. Prima però ci sarà da superare l’ostacolo Borgosesia, che all’andata si prese la vittoria in casa; e anche questo, la rivincita, sarà un motivo per ottenere il successo.

«Dopo Lavagna c’è stata amarezza – spiega mister Corrado Cotta – perché abbiamo sbagliato qualcosa di troppo per situazione nelle quali si poteva decisamente far meglio. Il Borgosesia arriva da un periodo negativo, ma sarà una partita tutta da giocare, sta tentando di cambiare il trend e speriamo che non si rilanci proprio contro di noi. L’importante è che siamo consapevoli di fare la partita, ripartire e mettere in campo le caratteristiche positive che questa squadra ha dimostrato di avere. Ci saranno dei cambi anche per gestire al meglio le tre partite della settimana».

DIRETTAVN

