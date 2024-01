Varese verso la sfida al Bra, in attesa di segnali dal mercato

La pausa natalizia sta per finire: domenica 7 gennaio ripartire il campionato di Serie D e per il Girone A il Varese ripartirà dal “Franco Ossola” ospitando il Bra.

PRESENTI E ASSENTI

La squadra biancorossa sta lavorando al centro sportivo delle Bustecche per preparare la prima del 2024. La pausa ha permesso il rientro in gruppo di diversi elementi, come il difensore Cristian Baldaro, il laterale Paolo Pisan – che però tornerà a disposizione da settimana prossima – e anche la punta Stefano Banfi, che ha smaltito l’influenza. Sicuro assente contro il Bra sarà il difensore Stefano Molinari, squalificato, mentre saranno da verificare le condizioni di Niccolò Stampi, alle prese con la febbre.

MOVIMENTI DI MERCATO

In mattinata è arrivata la firma per la rescissione dell’accordo con il centrocampista Lorenzo Bregasi. Arrivato a inizio stagione ha giocato una sola gara titolare in campionato (all’andata a Bra) per poi trovare poco spazio. Un altro addio dopo quelli di Edoardo Monza, Ismaila Diop e Sindrit Guri. Ora la società, chiuso il mercato dilettanti e aperto quello dei professionisti, per rinforzare la rosa attuale dovrà guardare a prestiti dalle squadre professionistiche o agli svincolati. I ruoli da tenere sotto controllo sono il portiere e il play di centrocampo e forse a un under per la difesa. Fino alla fine di gennaio ci sarà tempo, vedremo se arriverà qualcuno per puntellare la rosa.

BIGLIETTI

Ha aperto la prevendita per la gara di domenica contro il Bra. È già possibile acquistare i tagliandi online (guarda qui), altrimenti domenica prima della gara.