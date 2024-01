Varesenews torna al Fantasanremo: ecco come potete partecipare

Incomincia a sentirsi aria di festival di Sanremo, e con lui anche la voglia di Fantasanremo: una voglia a cui Varesenews non si sottrae, e per giocare con i suoi lettori ha creato la sua lega.

Per chi ancora non lo sapesse, Il FantaSanremo è un gioco che rende tutti quanti i partecipanti protagonisti del Festival di Sanremo 2024: consiste nell’organizzare e gestire una squadra virtuale, composta dagli artisti in gara nella categoria big. Ogni concorrente può quindi avere un team formato da cinque artisti di cui uno sarà il capitano. Proprio come accade nel Fantacalcio, chi vuole partecipare ha a disposizione una determinata somma fittiziaper partecipare e “comprare” gli artisti per organizzare il suo team di big. La moneta di scambio si chiama Baudi, in onore del presentatore Pippo Baudo.

Questo gioco nasce nelle Marche, da un gruppo di appassionati: nel 2021 questi ragazzi decidono di portare il loro gioco anche sul web, aprendo il sito dedicato al FantaSanremo , che in poco tempo ha conquistato il web. Iniziato “di nascosto” e in maniera non ufficiale, l’anno scorso è stato sdoganato anche sul palco del festival e anche Varesenews aveva scelto di partecipare con una lega tutta sua. E anche quest’anno ci siamo, invitandovi a partecipare numerosi.

COME FUNZIONA FANTASANREMO 2024

Per chi ha già giocato l’anno scorso, il regolamento è del tutto simile: ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi (la “moneta” di Fantasanremo) per acquistare 5 artisti in gara. Per giocare, è obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti big e nominare capitano uno di loro. Non è possibile acquistare solo quattro artisti, e nemmeno sforare i 100 baudi. Le iscrizioni al FantaSanremo 2024 chiudono lunedì 5 febbraio 2024 alle 23.59, cioè il giorno prima dell’inizio di sanremo, che sarà la sera di martedì 6.

Nel corso di Sanremo 2024, verranno attribuiti dei punti in base ai bonus e ai malus inclusi nel regolamento di gioco, ed è questa la parte più buffa: se per esempio qualche appartenente alla squadra inciampa sulle scale o non scende da esse la squadra una sottrazione dei punti, ma se mostra i capezzoli o indossa occhiali da sole ne otterrà.

COME GIOCARE

Innanzitutto, bisogna entrare in questo link dove sarà possibile fare il login con il proprio account google oppure facebook. Poi si entra in “crea squadra” e lì si possono selezionare cinque artisti, stando attenti a non sforare i 100 baudi: in ogni caso, il sistema “farà i conti” anche per voi, avvisandovi se ne state usando troppi e non riuscite quindi a compare il quinto partecipante.

Fatta questa prima squadra, sarà possibile aderire alle leghe, sorta di “campionati locali” formate da gruppi più o meno grandi: noi ci teniamo innanzitutto che partecipiate alla nostra lega di Varesenews, a cui potete accedere da qui, o inquadrando il qr code a sinistra, oppure semplicemente cercando nel campo di ricerca “Varesenews“. Potete partecipare fino ad un massimo di 5 leghe, e tra esse è possibile crearne una propria per giocare con gli amici.

Va ricordato che per ogni lega cui si partecipa, bisogna creare una squadra ad hoc: perciò, quando partecipate alla lega di Varesenews, ricordatevi di scegliere un nome per la squadra e 5 nuovi cantanti. A questo punto state già giocando: non dovete fare altro che attendere l’inizio del festival e vedere come si comportano i cantanti che avete scelto.

COME SI ACQUISISCONO (O SI PERDONO) I PUNTI

Dall’iscrizione in poi, i giocatori non devono fare più niente, se non sperare che i propri beniamini facciano alcuni dei gesti previsti dal regolamento e che fanno acquisire “baudi”, la valuta del Fantsanremo: come quelli relativi al “bonus Dargen” (l’artista indossa occhiali da sole +5 punti), il Bonus Pelù (l’artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico +20 punti) o il bonus Morandi (Scopare sul parco, nel senso proprio di passare la scopa per spazzare +18 punti). Ci sono poi Bonus settimanali come la palpatina alla statua di Mike Bongiorno che sta all’esterno dell’Ariston (+10 punti) o disegnare i baffi sul proprio manifesto del tour per le vie di Sanremo (+10 punti). Non ci sono però solo i bonus, ma anche i malus: per esempio, chi bestemmia fa perdere 66,6 punti, chi litiga con il pubblico ne fa perdere 25.

FantaSanremo è presente anche su Instagram per chiarire ogni dubbio e fornire esempi di bonus e malus. Varesenews aggiornerà sul giornale e sui social la classifica dei partecipanti alla sua lega.

IL REGOLAMENTO COMPLETO CON I BONUS E I MALUS