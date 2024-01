Varesina senza benzina, guasti e festività lasciano a secco i distributori da Vedano Olona a Tradate

Lunedì nero per gli automobilisti in cerca di rifornimento sulla Varesina: da Vedano Olona a Castiglione ma anche a Venegono Inferiore tutti i distributori di carburante questa mattina erano a secco o fuori servizio.

La segnalazione è venuta da un nostro lettore, ma verificando distributore per distributore abbiamo incontrato molte persone in difficoltà per lo stesso motivo. A qualcuno, come al nostro lettore, è andata anche peggio: non solo non è riuscito a fare benzina, ma gli sono stati anche decurtati i soldi dal bancomat senza riuscire ad avere una goccia di carburante.

Partendo da Vedano Olona-Castiglione, il primo distributore risultava fuori servizio per un guasto al terminale. Il secondo distributore di Castiglione Olona, un IP, risultava avere la benzina esaurita. Al terzo punto di rifornimento, tra Venegono e Tradate un guasto al sistema di pagamento del self service IP unito ai serbatoi vuoti. E’ qui che per il nostro lettore, ormai in riserva, è scattato il danno, oltre alla beffa: «Sembrava funzionasse una pompa su sei. Ho fatto 80 euro di benzina, sembrava erogasse, ma quando dopo aver ricevuto lo scontrino sono risalito in macchina mi sono accorto che la benzina nella mia auto non c’era. A quel punto sono andato alla IP di Tradate, sperando di trovare la benzina, ma anche sperando di poter fare lì gli 80 euro che avevo pagato a Venegono. Macché, ogni distributore fa per sé e bisogna chiamare il numero verde. E comunque il benzinaio mi ha detto che ero la sesta persona che questa mattina si è trovata con lo stesso problema».

Al distributore di Venegono, dove siamo stati, nessun cartello della società avvisava del guasto: solo del nastro bianco e rosso a isolare le pompe guaste, un messaggio scritto a mano (peraltro messo dal nostro lettore), e un tecnico che confermava guasti e cisterne vuote.

Il problema che si è verificato questa mattina sembra essere una sfortunata combinazione tra guasti, di cui due concomitanti a due distributori diversi di diverse compagnie, e i rallentamenti al sistema di distribuzione del carburante alle pompe di benzina dovuti alle festività che si sono appena concluse. In giornata la situazione dovrebbe essere ristabilita.