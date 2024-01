Vedere la prima neve al Campo dei Fiori con un trekking all’alba

Un trekking all’alba dalla pensione Irma al Forte d’Orino, via Punta di Mezzo, rigorosamente con racchette, ghette e scarponi: è quello che ha fatto Federico Raos nella mattina del 6 gennaio 2024 per “vedere da vicino” la neve al campo dei Fiori.

Galleria fotografica La neve al Campo dei Fiori 4 di 19

Una neve bella e abbondante, come non se ne vedono più molte, e che ha regalato anche uno straordinario sguardo su Varese, la Valcuvia e i Laghi.

«E’ stata una bellissima esperienza, l’ho fatta tra le sei e mezza e le 9 di mattina – spiega Federico – La vista era impagabile. Mi pento solo di non avere portato le ciaspole, che avrebbero reso la mia camminata più agevole, tanto che inizialmente, mancandomi quell’attrezzatura, stavo per decidere di fermarmi a punta di Mezzo. Ma alla fine al forte di Orino ci sono arrivato» commenta con orgoglio «E non ero nemmeno l’unico ad avere deciso di affrontare il sentiero questa mattina».

Una bella impresa, che in tanti – forse troppi – stanno però cercando di replicare: dopo le 10 ci hanno infatti segnalato un traffico “anomalo” verso la strada del Campo dei Fiori, e il fiorire di parcheggi selvaggi e azzardati. Si raccomanda prudenza, essendo quella via a tutti gli effetti una strada di montagna.